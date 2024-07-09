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Экс-игрок «Спартака» Мор дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция

Экс-игрок «Спартака» Мор дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция
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Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испанцы свой один гол пропустят, но при этом забьют больше — не меньше двух голов. В чём момент — будет дополнительное время или в основное время Испания победит 2:1. Допускаю, что будет 2:2, а по пенальти Испания пройдёт дальше. В финале мы увидим Испанию — в этом нет никаких сомнений. Это лучшая команда сейчас», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.

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