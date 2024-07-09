Кафанов высказался о подсказках на бутылках для вратарей во время серии пенальти

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о подсказках на бутылках для голкиперов во время пенальти.

«В определённых случаях подсказки на бутылках помогают — и в этой игре помогло. Не секрет, что бутылки есть у всех. Другое дело, что бьющие знают, что вратари их изучают, и тоже меняют свой угол. Сейчас вратарям стало намного сложнее, идёт психологическая дуэль: голкипер знает, куда будет бить игрок, а бьющий понимает, что вратарь в курсе. Тут должна срабатывать интуиция», — сказал Виталий Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, недавно подсказками на бутылках во время серии пенальти воспользовался голкипер сборной Англии в матче Евро-2024.