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Кафанов высказался о подсказках на бутылках для вратарей во время серии пенальти

Кафанов высказался о подсказках на бутылках для вратарей во время серии пенальти
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о подсказках на бутылках для голкиперов во время пенальти.

«В определённых случаях подсказки на бутылках помогают — и в этой игре помогло. Не секрет, что бутылки есть у всех. Другое дело, что бьющие знают, что вратари их изучают, и тоже меняют свой угол. Сейчас вратарям стало намного сложнее, идёт психологическая дуэль: голкипер знает, куда будет бить игрок, а бьющий понимает, что вратарь в курсе. Тут должна срабатывать интуиция», — сказал Виталий Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, недавно подсказками на бутылках во время серии пенальти воспользовался голкипер сборной Англии в матче Евро-2024.

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