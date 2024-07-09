Игрок сборной Франции Рабьо: Испания показывает лучший футбол на Евро-2024

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо высказался о национальной команде Испании в преддверии очного матча в рамках 1/2 финала чемпионата Европы — 2024.

«Они показывают лучший футбол на турнире. У них отличные нападающие, и они могут проникать в финальную треть. Они также знают, как забивать голы. Это очень целостная команда, у которой есть свои сильные стороны, но, вероятно, у них есть и свои слабости. Мы уверены в себе и знаем, что нам нужно делать», — приводит слова Рабьо пресс-служба УЕФА.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт сегодня, 9 июля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами. Эта игра состоится 10 июля.