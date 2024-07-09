Хавбек Испании Родри: Франция — одна из двух лучших сборных мира

Полузащитник сборной Испании Родри высказался о национальной команде Франции, с которой испанцы сыграют в 1/2 финала Евро-2024.

«Франция — это если не лучшая, то одна из двух лучших сборных мира. Они доказали свой класс за последние несколько лет. Это очень физически сильная команда, образец в этом отношении. Они хороши на контратаках, хороши с мячом… У этой сборной много талантов», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.