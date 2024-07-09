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Тарханов: какой смысл Облякову уходить в «Зенит» или «Динамо»? Он ведущий игрок ЦСКА

Тарханов: какой смысл Облякову уходить в «Зенит» или «Динамо»? Он ведущий игрок ЦСКА
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Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что ЦСКА не собирается продавать полузащитника Ивана Облякова дешевле чем за € 15 млн. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и «Динамо».

«ЦСКА правильно делает, что не хочет отпускать Облякова меньше чем за € 15 млн, потому что Иван необходим армейскому клубу. Но я бы не советовал Облякову уходить из ЦСКА в «Зенит» или «Динамо». Потому что в стане армейцев он ведущий игрок и хорошо себя проявляет, а в других командах надо адаптироваться и выигрывать конкуренцию. Другой вопрос, если был бы интерес от европейских клубов. Поэтому какой смысл ему уходить в другую российскую команду?» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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