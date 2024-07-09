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Стали известны все пары 1/4 финала Кубка России по футболу среди женщин

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу среди женщин. Отметим, что все матчи состоятся в субботу, 3 августа.

Все четвертьфинальные пары Кубка России:

ЦСКА (Москва) — «Крылья Советов» (Самара);

«Звезда-2005» (Пермь) — «Краснодар» (Краснодар);

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва);

«Чертаново» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира красно-синие разгромили санкт-петербургский «Зенит» со счётом 4:1. Отметим, что в 2022 году футболистки ЦСКА также завоевали этот трофей.

Наиболее титулованными командами в Кубке России являются «Звезда-2005» (Пермь) и воронежская «Энергия». Обе команды становились обладателями трофея по семь раз.