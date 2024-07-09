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Осинькин: нужно гордиться, что «Крылья» умеют выводить футболистов на другой уровень

Осинькин: нужно гордиться, что «Крылья» умеют выводить футболистов на другой уровень
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о том, что самарцы выращивают игроков, которые потом переходят в топ-клубы.

«Мы с Горшковым фактически одновременно пришли в «Чертаново». Он ещё был школьником. Не могу сказать, что тогда он очень сильно выделялся в своей команде. Хотя был одним из лидеров. Восемь лет мы вместе проработали: четыре в «Чертаново» и четыре сезона в «Крыльях». За «Крылья» Юра сыграл большое количество матчей. Полностью отдал себя для команды. Никогда не был эгоистом, всегда работал на клуб.

Когда у нас футболисты уходят не просто так, а именно в большие клубы, можно жалеть, что мы становимся слабее, но иногда нужно гордиться, что мы умеем в своей среде выводить футболистов на другой уровень», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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