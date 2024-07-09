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Андрей Каряка: после подписания Лунёва в воротах «Динамо» будет спокойно

Андрей Каряка: после подписания Лунёва в воротах «Динамо» будет спокойно
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Бывший российский футболист Андрей Каряка высказался о переходе голкипера Андрея Лунёва в «Динамо».

«После того как «Динамо» подписало Лунёва, я надеюсь, что на воротах будет спокойно. Ведь в прошлом сезоне были определённые вратарские ошибки у обоих голкиперов. Надеюсь, в этом сезоне будет понадёжнее в тылу», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне Лунёв провёл в составе «Карабаха» 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. Голкипер перешёл в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора. 18 июня «Динамо» объявило о переходе Лунёва.

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