В «Факеле» опровергли интерес к защитнику «Спартака» Павлу Маслову

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на новости об интересе воронежского клуба к защитнику московского «Спартака» Павлу Маслову. По словам функционера, «Факел» не интересуется защитником красно-белых.

«Мы не интересуемся защитником Павлом Масловым», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Маслов провёл за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах (5 — в Кубке России, 4 — в Российской Премьер-Лиге) и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника красно-белых в € 800 тыс. Об интересе «Факела» к Маслову ранее сообщал интернет-портал Metaratings.