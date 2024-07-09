Тренер Франции Дешам похвалил сборную Испании перед матчем 1/2 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о национальной команде Испании в преддверии очного матча в рамках 1/2 финала чемпионата Европы — 2024.

«У всех составов сборной Испании всегда была хорошая полузащита. Они способны контролировать игру. Их полузащита сильна, а Родри играет важную роль. Это команда, которая провела лучший Евро на данный момент. Они оставляли лучшее впечатление после каждой игры», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт сегодня, 9 июля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами. Эта игра состоится 10 июля.