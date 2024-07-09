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Титов: Станкович — великий футболист, его назначение в «Спартак» вызывает оптимизм

Титов: Станкович — великий футболист, его назначение в «Спартак» вызывает оптимизм
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Бывший российский футболист Егор Титов высказался о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

— Что ждёт «Спартак» с приходом нового главного тренера?
— Для оценки нужно видеть тренировочный процесс — с каким настроением работает команда, что получается.

— Есть оптимизм с приходом Станковича?
— Конечно. Великий футболист. Есть надежда, что он может личным примером показать, как и что делается, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах сезона обязанности главного тренера исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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