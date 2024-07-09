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Модели и игроки «Краснодара» представили форму на сезон-2024/2025. Фото с презентации

Вчера, 8 июля, ФК «Краснодар» представил новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025. Домашний комплект — в чёрно-зелёных цветах, а гостевая форма — в белом оттенке.

Отмечается, что игровая форма разработана дизайнерской командой клуба и произведена под собственным брендом.

«Базовыми цветами домашней формы стали классические для «быков» чёрный и зелёный. Гостевой вариант выполнен в светлых тонах, сходных с оттенком травертина. Домашний комплект-2024/2025 следует строгой геометрической форме: чёрные и зелёные поля разделены по вертикали, занимая ровно половину пространства. В центре композиции – инвертированная вариация клубной эмблемы», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

Лучшие фото с презентации ФК «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.