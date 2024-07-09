Тренер вратарей «Ростова» объяснил, почему клуб приобрёл иностранного голкипера

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов объяснил, почему клуб приобрёл иностранного голкипера — вратаря сборной Таджикистана Рустама Ятимова.

— «Ростов» один из немногих, кто приобрёл вратаря-иностранца. Почему?

— Список был очень обширный — больше 20 вратарей. «Ростов» покинули Сергей Песьяков и Никита Медведев. Оба бросили себе новый вызов. Надеюсь, что в новых командах они станут первыми номерами. Хотел бы, чтобы вратари, с кем работал, играли в разных командах, развивались. Если говорить про выбор новых вратарей, то некоторые не захотели к нам идти. Кто-то не подошёл по стилю игры. Хороших вратарей много, но не каждый может играть в тот футбол, который ставит Карпин. Это непросто. Хоть Сергей и играл три года в этом стиле, ошибки всё равно были и будут. В остальных командах вратари тоже ошибаются, но без этого не обойтись.

В списке было восемь вратарей из ФНЛ. Но только после просмотра своих вратарей мы обратили взор за рубеж. Конечно, хотелось выбрать вратаря по менталитету ближе к нашему. Мы собрали много информации о Ханкиче и сделали выбор в его пользу. Для меня это тоже новый большой опыт. Мы начинаем всё с нуля. Пришли два новых вратаря в нашу команду — Ятимов и Ханкич. Надеюсь, что они станут тут лучше, а я получу новый опыт, которого у меня не было раньше, — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.