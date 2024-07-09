«Вожак стаи». Тренер Франции Дешам высказался о голкипере Меньяне

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о голкипере национальной команды Мике Меньяне в преддверии матча в рамках 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией.

«Вам не нужно, чтобы я рассказывал вам, что делает его таким замечательным. Он вожак стаи. Возможно, сейчас люди стали его больше замечать, но [его талант] не появился в одночасье», — приводит слова Дешама УЕФА.

29-летний вратарь сыграл во всех пяти матчах французов на текущем чемпионате Европы — 2024. Отметим, что в четырёх из них Меньяну удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт сегодня, 9 июля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами. Эта игра состоится 10 июля.