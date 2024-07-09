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Кафанов объяснил, почему герой 1/8 финала Евро Кошта не взял пенальти в четвертьфинале

Кафанов объяснил, почему герой 1/8 финала Евро Кошта не взял пенальти в четвертьфинале
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер Португалии Диогу Кошта, который отразил три пенальти на стадии 1/8 финала Евро-2024, не сумел повторить этот успех в 1/4 финала.

«Кошта — большой мастер по отражению пенальти. Статистика говорит, что 10 из 37 он взял. Это высокий показатель. Если брать Облака, у него из 75 ударов 15 парированных, хотя он тоже считается мастером и в ключевой момент взял удар от Роналду. В этот же раз три из пяти ударов не угадал. Где угадал угол, удары были достаточно сильными и шли верхом, что сложнее для вратаря. Соперник тоже изучает вратаря, когда бьёт. Мы тоже на тренировках с ребятами изучаем манеру бьющих пенальти — кто с паузой, в какой угол бьют. Французские пенальтисты, конечно же, сделали для себя выводы после серии Португалии и Словении», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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