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Соболев близок к переходу в «Зенит» за € 12 млн с учётом бонусов

Соболев близок к переходу в «Зенит» за € 12 млн с учётом бонусов
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«Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Изначально стороны договорились о трансфере на сумму меньше € 10 млн, но потом московский клуб поднял цену. В итоге стороны сошлись на € 10 млн, с учётом бонусов сумма составит € 12 млн.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.

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