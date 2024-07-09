Голкипер «Атлетика» Унай Симон высказался о возможном переходе Нико Уильямса в топ-клуб

Голкипер сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унай Симон высказался о своём одноклубнике и нападающем национальной команды Нико Уильямсе. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к вингеру со стороны многих топ-клубов.

«Пока что он игрок «Атлетика». Мне очень нравится, когда я вижу его в футболке «Атлетика», в футболке национальной команды, когда я делю с ним раздевалку. У него контракт до 2027 года, он очень счастлив дома, и я вижу его с очень ясными мыслями о своём будущем.

Интерес топ-клубов? Это нормально — слышать все эти слухи, что он может перейти в «Барселону», «Челси», «Арсенал»… потому что он игрок, который может играть в большинстве команд мира прямо сейчас из-за той игры, что он показывает. Пресса летом, когда нет футбола, посвящает себя разговорам о рынке, и это нормально, что такие вещи происходят», — приводит слова Симона AS.