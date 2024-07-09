Жена Альваро Мораты отреагировала на критику СМИ в адрес своего мужа

Супруга нападающего сборной Испании Альваро Мораты Алисе Кампелло отреагировала на критику средств массовой информации в адрес своего мужа. Накануне, 8 июля, на El Confidencial вышла статья под заголовком «Мората – капитан, который позорит Испанию, и не только своей плохой формой на Евро».

«Я ненавижу играть роль жертвы и нагнетать скандал, но эта ситуация, извините, мне не кажется нормальной. Единственное, что я вижу, – бездарный журналист вот с таким заголовком за день до полуфинала Испании», — приводит слова Кампелло Daily Mail.

Напомним, сегодня, 9 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.