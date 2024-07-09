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Непомнящий: € 15 млн — адекватная цена за Облякова, но «Зенит» вряд ли хочет его купить

Непомнящий: € 15 млн — адекватная цена за Облякова, но «Зенит» вряд ли хочет его купить
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новость о том, что ЦСКА не собирается продавать полузащитника Ивана Облякова дешевле чем за € 15 млн. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и «Динамо».

«Я думаю, что запрашиваемая стоимость в размере € 15 млн от ЦСКА за Ивана Облякова — это адекватная цена. Он является ключевым футболистом в составе армейцев. Но у меня есть сомнения, что «Зенит» хочет приобрести Облякова. А что касается «Динамо», то у клуба братские отношения с ЦСКА, поэтому всё может решаться по-другому», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26-летний Обляков выступает за ЦСКА с лета 2018 года. За это время Иван принял участие в 213 матчах армейцев, в которых забил 21 гол и отдал 34 результативные передачи.

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