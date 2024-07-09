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Испания — Франция. Прямая трансляция
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«Мбаппе играет на 60% возможностей из-за маски». Рики — об игре француза на Евро-2024

«Мбаппе играет на 60% возможностей из-за маски». Рики — об игре француза на Евро-2024
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Бывший испанский футболист Иван Санчес-Рико, более известный как Рики, выказался об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в защитной маске на Евро-2024. В своё время Рики также был вынужден играть в маске.

«Играть в маске мне было очень некомфортно. Это очень сложная ситуация, ведь даже при большой самоотдаче в единоборствах ты понимаешь, что вы с соперниками неравны. Самое страшное то, что ты не чувствуешь уверенности. Плюс маска ухудшает обзор во время игры. Поэтому, думаю, Мбаппе играет на 60% своих возможностей», — приводит слова Рики интернет-портал Relevo.

Напомним, Мбаппе вынужден играть в защитной маске из-за перелома нос в стартовом матче чемпионата Европы — 2024. При повторном переломе французу необходимо будет делать операцию, из-за чего он пропустит остаток континентального первенства.

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