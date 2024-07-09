Непомнящий: с приходом Дешама Франция много лет была фаворитом, но испанцы приятно удивили

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между национальными командами Испании и Франции.

«У меня нет фаворита в матче Испания — Франция. Мне симпатична игра испанцев, но Мбаппе сейчас не в полном порядке из-за травмы носа. Обе сборные равны, и у обеих команд есть свои проблемы и сильные стороны. У Франции всё плохо с реализацией, а у испанцев не клеится игра в обороне, есть свои изъяны.

С приходом Дешама у меня много лет была фаворитом сборная Франции, но на этом чемпионате Европы испанцы приятно удивили, поэтому наблюдаю за ними», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.