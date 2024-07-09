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Гленн Бейл: для сборной Нидерландов полуфинал с Англией будет очень лёгким

Гленн Бейл: для сборной Нидерландов полуфинал с Англией будет очень лёгким
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мыслями о предстоящем матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Англии. Встреча состоится в среду, 10 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что полуфинал для Нидерландов против Англии будет очень лёгким. Да, конечно, лёгким! Англия играет очень-очень плохо. У них много звёзд, но нет идей и характера. Мы все вправе ожидать сборную Нидерландов в финале — 100%», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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