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Футболист «Жироны» объяснил, что чувствует Килиан Мбаппе, играя в маске на Евро

Футболист «Жироны» объяснил, что чувствует Килиан Мбаппе, играя в маске на Евро
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Футболист испанской «Жироны» Шарлес Диас рассказал, что чувствует форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, играя в маске на чемпионате Европы — 2024. У Диаса также был опыт игры в защитной маске.

«Это нормально, что Мбаппе проявляет себя не на 100%, потому что с маской неудобно играть. Твоя голова, даже если ты этого не хочешь, думает о том, чтобы защитить повреждённое место. Это было видно в игре против Португалии, когда мяч попал в Мбаппе и он остался на газоне. Он смог продолжить игру, но в итоге тренеру всё равно пришлось заменить Килиана», — приводит слова Шарлеса Диаса интернет-портал Relevo.

Напомним, Мбаппе вынужден играть в защитной маске из-за перелома носа в стартовом матче чемпионата Европы — 2024. При повторном переломе французу необходимо будет делать операцию, из-за чего он пропустит остаток континентального первенства.

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