«Зенит» продлил контракт с Екатериной Пантюхиной

Женский «Зенит» продлил контракт с 31-летней футболисткой Екатериной Пантюхиной.

Пантюхина — воспитанница футбольного клуба «Звезда-2005». Присоединилась к сине-бело-голубым Екатерина в 2021 году. В составе команды с берегов Невы она дважды завоевала золотые медали чемпионата страны (2022, 2023) и стала обладательницей Суперкубка России (2023), а также бронзовым призёром Суперлиги (2021). С 2013 года Пантюхина выступает за женскую сборную России по футболу. В 72 матчах за национальную команду Екатерина забила 13 мячей.

В текущем сезоне Екатерина Пантюхина забила шесть голов и отметилась тремя результативными передачами. По этому показателю она входит в топ-5 лучших бомбардиров и ассистентов Суперлиги-2024.