Тренер вратарей России разобрал первый пропущенный Нойером гол от испанцев на Евро-2024

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов разобрал первый гол сборной Испании в ворота голкипера Германии Мануэля Нойера в матче Евро-2024. Напомним, испанцы выиграли в этом матче со счётом 2:1.

«Во время передачи перед ударом вратарь смещался. В момент удара он должен останавливаться, чтобы не поймали на противоходе, что Нойер и сделал. Если он не выручил команду, это не значит, что виноват в этом мяче. Не выручил и ошибся — разные вещи. Мануэля много критиковали перед чемпионатом, считая, что играть должен не он. Но Нойер не допустил ни одной грубой ошибки и подтвердил свой высокий статус. Не по его вине Германия не прошла дальше», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.