Игорь Корнеев: Секу Койта — сильный игрок, это суперприобретение для ЦСКА

Бывший футболист Игорь Корнеев высказался о подписании московским ЦСКА малийского нападающего Секу Койта.

«Что касается трансфера Секу Койта в ЦСКА, то это сильный игрок. Это суперприобретение для ЦСКА! Рано говорить о том, сможет ли Койта повторить достижения Ахмеда Мусы и Сейду Думбия в стане армейцев, но для этого есть все качества», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.