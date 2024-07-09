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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Ламин Ямаль показал новую причёску перед полуфиналом Евро-2024 Испания — Франция

Ламин Ямаль показал новую причёску перед полуфиналом Евро-2024 Испания — Франция
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16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль показал новую причёску в преддверии полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 с Францией.

Фото: Соцсети Ламина Ямаля

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт сегодня, 9 июля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами. Эта игра состоится 10 июля.

Всего в минувшем сезоне испанский футболист сыграл 51 матч во всех турнирах за клуб, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В пяти матчах турнира вингер отметился тремя результативными передачами.

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