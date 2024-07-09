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Испания — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Говорите только тогда, когда пора сказать «шах и мат». Ямаль ответил на слова Рабьо

«Говорите только тогда, когда пора сказать «шах и мат». Ямаль ответил на слова Рабьо
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16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль ответил на высказывание полузащитника национальной команды Франции Адриена Рабьо в преддверии полуфинального матча чемпионата Европы — 2024. Напомним, француз заявил, что «трёхцветные» хотят вывести Ямаля из зоны комфорта и что, если Ламин хочет выйти в финал, ему придётся сделать на поле больше, чем обычно.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Двигайтесь молча, говорите только тогда, когда пора сказать «шах и мат», — написал форвард сборной Испании на своей странице в соцсетях.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции пройдёт сегодня, 9 июля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами. Эта игра состоится 10 июля.

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