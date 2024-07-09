Омельянчук: Глушенков выделялся в «Локо», но в «Зените» надо доказывать состоятельность

Ассистент тренера грузинского «Телави», экс-игрок московского «Локомотива», «Ростова», «Терека», «Шинника» и «Томи» Сергей Омельянчук высказался о футболисте санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Игра покажет, является ли переход в «Зенит» для Глушенкова шагом вперёд. Зависит от того, как он адаптируется и вольётся в систему клуба. В «Локомотиве» он выделялся, через него шла вся игра, и он отдавал много голевых передач. Поэтому, конечно, уход Глушенкова — потеря для «Локомотива». Но вопрос, как он будет показывать себя в «Зените», потому что там большая конкуренция. Именно поэтому ему надо доказывать свою состоятельность», — сказал Омельянчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.