Игрок Испании Родри — о Франции: мы не боимся, хотим выиграть Евро

Полузащитник сборной Испании Родри поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Франции.

«Мы не боимся. Мы здесь, чтобы выиграть титул. Мы не витаем в облаках и понимаем, что надо сделать против такого соперника, и именно так мы и собираемся сыграть», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.