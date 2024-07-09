Кафанов назвал главный фактор при выборе лучшего вратаря чемпионата Европы

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал главный фактор при выборе лучшего голкипера чемпионата Европы — 2024.

«Испанцы не позволяют создать много моментов у своих ворот. Безусловно, Симон играет ровно, в отличие от предыдущего Евро, когда допустил техническую грубую ошибку, после которой мяч залетел в ворота. В этот же раз играет ровно и претендует на роль лучшего вратаря, как и остальные три вратаря команд, которые будут бороться за звание чемпионов Европы. Лучшим станет тот, чья команда выиграет чемпионат. За последние годы ни разу лучший вратарь не выбирался не из команды победителей», — сказал Виталий Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.