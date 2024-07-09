Лепёхин: Соболев не сильнее Сергеева, Александр не будет влиять на игру «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в «Зенит». Ранее «Чемпионат» сообщил, что стороны близки к согласованию трансфера форварда. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

«Для меня Александр Соболев не сильнее Сергеева. Но раз «Зенит» решил совершить такой трансфер, значит, в клубе видят какую-то логику в этом переходе и это продуманный шаг. Люди приходят и уходят, но я не думаю, что трансфер Соболева как-то кардинально изменит игру «Зенита». Ни Сергеев, ни Соболев ни влияют на футбол команды, хотя это нападающие», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.