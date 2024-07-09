Суперкомпьютер предсказал исход матча полуфинала Евро-2024 Испания — Франция

Суперкомпьютер Opta предсказал исход матча полуфинала чемпионата Европы — 2024 между национальными командами Испании и Франции. Так, по версии Opta, испанцы являются фаворитом предстоящей встречи. На победу команды Луиса де ла Фуэнте суперкомпьютер даёт 38,2 %. Франция получила 31,8 %. В ничью в основное время игры Opta верит на 30%.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.