Кафанов ответил на вопрос, сможет ли Сафонов играть за сборную после перехода в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, сможет ли голкипер Матвей Сафонов играть за национальную команду после перехода в «Пари Сен-Жермен».

«Как подсказывает опыт, даже тренируясь в большом клубе с такими мастерами, вратари растут и становятся ещё сильнее. Конечно, Матвей может играть за Россию», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, о переходе Матвея «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.