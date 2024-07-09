Тарханов: у Испании и Франции есть звёздные игроки, но испанцы выглядят лучше по игре

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции.

«В предстоящем матче Испания — Франция я точно буду болеть за испанцев. Это равные соперники, где у обеих сборных есть звёздные футболисты, поэтому сложно сказать, кто может выиграть эту встречу. Однако Испания по игре выглядела лучше, чем французы. Но сборная Франции такая команда, которая может настроиться и сыграть хорошо, хотя настрой также будет и у испанцев», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 9 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.