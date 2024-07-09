«Химки» обыграли медиаклуб «Рома» со счётом 10:0 в товарищеском матче

Сегодня, 9 июля, состоялся товарищеский матч «Химок» и медиаклуба «Рома». Игра завершилась со счётом 10:0 в пользу профессиональной команды. Хет-трики на счету Ильи Садыгова и Тимура Касимова, дубль оформил Кирилл Панченко, по одному мячу забили Илья Берковский и Олег Исаенко.

Стоит отметить, что «Химки» вернулись в РПЛ по итогам минувшего сезона. «Рома» же не сумела выйти из группы в пятом сезоне Медиалиги. В финале медийного первенства встретятся команды «БроукБойз» и 2DROTS. Оба финалиста пятого сезона МФЛ получили путёвку в Кубок России, о чём уже сообщил РФС.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).