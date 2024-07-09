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«Акрон» объявил об аренде Москвичёва у «Торпедо»

«Акрон» объявил об аренде Москвичёва у «Торпедо»
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Новичок Российской Премьер-Лиги «Акрон» официально объявил об аренде полузащитника московского «Торпедо» Владимира Москвичёва. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

«Приветствуем Владимира Москвичёва в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

24-летний Москвичёв является воспитанником московской школы «Сокол» и академии «Динамо». Он выступал за «Динамо-2» и нижнекамский «Нефтехимик». Полузащитник вызывался в юношескую и молодёжную сборную России. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги Москвичёв провёл за столичное «Торпедо» 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

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