«Акрон» объявил об аренде Москвичёва у «Торпедо»

Новичок Российской Премьер-Лиги «Акрон» официально объявил об аренде полузащитника московского «Торпедо» Владимира Москвичёва. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

«Приветствуем Владимира Москвичёва в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

24-летний Москвичёв является воспитанником московской школы «Сокол» и академии «Динамо». Он выступал за «Динамо-2» и нижнекамский «Нефтехимик». Полузащитник вызывался в юношескую и молодёжную сборную России. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги Москвичёв провёл за столичное «Торпедо» 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.