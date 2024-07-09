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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Червиченко: Франция — варёная сборная, не показывающая ничего, что от неё ждут

Червиченко: Франция — варёная сборная, не показывающая ничего, что от неё ждут
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между национальными командами Испании и Франции.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, унылое говно, которое показывает Франция, закончится в игре с Испанией. На мой взгляд, сборная Испании предпочтительнее. Французы вообще никакие. Это уникальный случай — дойти до полуфинала, ни разу не забив с игры. Какая-то варёная сборная, которая не показывает ничего, что от неё хотели бы видеть. Испанцы весёленькие — могут и обыграть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

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