Червиченко: Франция — варёная сборная, не показывающая ничего, что от неё ждут

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между национальными командами Испании и Франции.

«Думаю, унылое говно, которое показывает Франция, закончится в игре с Испанией. На мой взгляд, сборная Испании предпочтительнее. Французы вообще никакие. Это уникальный случай — дойти до полуфинала, ни разу не забив с игры. Какая-то варёная сборная, которая не показывает ничего, что от неё хотели бы видеть. Испанцы весёленькие — могут и обыграть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.