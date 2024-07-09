Маттеус поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 между Испанией и Францией

Легендарный защитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался в преддверии матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции.

«Вы могли заметить, что испанцам было непросто играть с Германией в четвертьфинале, учитывая нестабильность их оборонительной линии. У сборной Испании есть хорошие игроки, конечно, но им будет противостоять очень сильная Франция. Нападение французов пока не впечатляет, что странно, но я думаю, что перспектива выйти в финал это изменит. Считаю, что Франция выиграет 2:1», — приводит слова Маттеуса Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня, 9 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.