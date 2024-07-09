Финал Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»!

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Насыщенный и интригующий чемпионат Европы близок к завершению — впереди решающие матчи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посмотреть финальную игру турнира вместе! Просмотр финала Евро-2024 с друзьями и читателями портала, dj-сет, квиз, приветственные напитки, а также предматчевая студия с экспертами «Чемпионата» будут ждать в «BetBoom Доме Динамо» 14 июля. Все гости могут прийти в джерси своих любимых сборных!

Начало в 19:00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Обращаем внимание, что гостям должно исполниться 18 лет.

День открытия Евро-2024 «Чемпионат» также проводил в «BetBoom Доме Динамо».

«Прикольное мероприятие, в окно видно Красную площадь, можно и прогуляться, плейстейшен, бильярд, интервью известных личностей — что ещё нужно для хорошего просмотра футбола?» – экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

«Такие мероприятия всегда приносят незабываемые эмоции, особенно когда матч насыщен яркими моментами и голами. Мы очень рады, что нам удалось провести замечательный спортивный и развлекательный вечер в центре Москвы», – главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

«От лица BetBoom хочу выразить благодарность «Чемпионату» за этот праздник, ставший ярким стартом Евро-2024» – заместитель директора по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев.

Адрес: Красная площадь, 3. ГУМ, 1 линия, 2 этаж. Вход на углу Красной площади и Никольской улицы через «Динамо СТОр».