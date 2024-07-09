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«Оренбург» объявил о переходе 21-летнего иранского нападающего

«Оренбург» объявил о переходе 21-летнего иранского нападающего
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Пресс-служба «Оренбурга» в своём телеграм-канале объявила о переходе 21-летнего иранского нападающего Саида Сахархайзана. Последним клубом форварда был «Гол Гохар» из высшей лиги Ирана.

Нападающий имеет в своём активе семь матчей за молодёжную сборную Ирана, в которых Сахархайзан сумел отметиться двумя забитыми голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 850 тыс.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнёт домашним матчем со «Спартаком» в 1-м туре.

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