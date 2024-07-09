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Ромащенко — о Шунине: мало кто может похвастаться, что играл всю карьеру в одной команде

Ромащенко — о Шунине: мало кто может похвастаться, что играл всю карьеру в одной команде
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Главный тренер липецкого «Металлурга» Максим Ромащенко, ранее выступавший в составе московского «Динамо», поделился мнением о карьере экс-голкипера бело-голубых Антона Шунина.

«Антон Шунин всю свою карьеру провёл в московском «Динамо». Я даже ещё с ним играл. Я считаю, что у Антона удалась карьера, ведь мало кто может похвастаться, что играл всю свою карьеру в одной команде», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

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