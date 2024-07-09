Яхимович: после Евро сборная Грузии будет ставить только самые высокие задачи

Экс-игрок московского и минского «Динамо», китайского «Шаньдун Лунэн» и турецких «Ванспора» и «Газиантепспора» Эрик Яхимович высказался о выступлении сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024.

«Сборная Грузии очень сильно удивила на Евро, они молодцы, и я рад за них. Теперь, естественно, грузины будут ставить только самые высокие задачи. Но тут зависит от того, как будет конкурировать их молодёжь», — сказал Яхимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная Грузии сыграла впервые на Евро и сенсационно вышла в 1/8 финала турнира, победив Португалию на групповом этапе. Но грузины потерпели поражение на первой же стадии плей-офф в матче с национальной командой Испании (1:4).