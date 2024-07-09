ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: Соболев хочет повторить успехи Дзюбы, его карьера в «Спартаке» застопорилась

Канчельскис: Соболев хочет повторить успехи Дзюбы, его карьера в «Спартаке» застопорилась
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на новость о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в «Зенит». Ранее «Чемпионат» сообщил, что стороны близки к согласованию трансфера форварда. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

«Не знаю, что у Соболева и «Спартака» случилось, но потенциально его уход ослабит красно-белых. Как отреагируют болельщики «Спартака»? Сейчас переходом в «Зенит» уже никого не удивишь. Все лучшие игроки едут туда. И даже из «Спартака».

Тот же Дзюба, имея спартаковское прошлое, спокойно играл в Санкт-Петербурге. Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Артёма, поэтому смотрит в сторону «Зенита». Всё-таки карьера Александра в «Спартаке» немного застопорилась. Может, нужен новый вызов», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android