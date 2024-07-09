Эммануэль Пети — о Мбаппе: на данный момент Килиан недостоин быть капитаном Франции

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети высказался о нападающем национальной команде Килиане Мбаппе.

«На данный момент он недостоин звания капитана. Потому что Килиан не берёт на себя достаточную ответственность. В полуфинале Евро-2024 он играть будет, но только потому, что соперником выступит сборная Испании. В другом случае я бы оставил его на скамейке запасных», — приводит слова Пети COPE.

Напомним, сегодня, 9 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.