«Ямаль — игрок другого типа». Бывший тренер высказался о 16-летнем форварде

Хулен Герреро, бывший тренер 16-летнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, высказался об игре талантливого футболиста.

«Он игрок другого типа. Мы пытались сделать так, чтобы он играл как можно выше, потому что он игрок, способный проявлять себя на поле со всех сторон. Цель — заставить его как можно меньше играть за пределами штрафной, чтобы максимально использовать его талант вблизи ворот. Он решающий игрок на последних метрах», — приводит слова Герреро AS.

Всего в минувшем сезоне испанский футболист сыграл 51 матч во всех турнирах за клуб, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. Также Ламин Ямаль в составе национальной команды Испании выступает на Евро-2024 в Германии. В пяти матчах турнира вингер отметился тремя результативными передачами.