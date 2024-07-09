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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Калачёв: Евро-2024 не вызывает больших эмоций и не смотрится так красочно

Калачёв: Евро-2024 не вызывает больших эмоций и не смотрится так красочно
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Бывший футболист сборной Беларуси Тимофей Калачёв поделился своими впечатлениями от чемпионата Европы — 2024, который проходит в Германии. Континентальное первенство продлится до 14 июля, когда состоится финал.

Календарь Евро-2024

«Сборные Англии и Франции не показывают того футбола, которых от них ждали. Но обе команды играют в полуфинале чемпионата Европы, поэтому всё закономерно.

А если в целом, то этот Евро не вызывает больших эмоций и не смотрится так красочно, как хотелось бы. Многие сборные хорошо обороняются, поэтому сложнее стало вскрывать защиту и забивать. Но мне кажется, что чемпионом Евро станет победитель из пары Испания — Франция», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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