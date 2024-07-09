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Хомуха: Секу Койта — хороший трансфер. Есть шанс, что он оставит свой след в ЦСКА

Хомуха: Секу Койта — хороший трансфер. Есть шанс, что он оставит свой след в ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о подписании армейцами малийского нападающего Секу Койта.

«Секу Койта — хороший трансфер для ЦСКА с учётом того, что он на протяжении пяти лет играл в системе «Ред Булл» и демонстрировал неплохой футбол. Но другое дело в том, насколько он сейчас находится в нормальном состоянии, потому что у него была серьёзная травма. Но если он в порядке физически, то, конечно, поможет ЦСКА. Ну а также плюсом является то, что армейцы подписали его свободным агентом.

Сложно предполагать, сможет ли он повторить достижения Мусы и Думбии, потому что надо смотреть, как он адаптируется. Но есть шанс, что он оставит свой след в ЦСКА», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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