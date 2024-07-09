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Егор Титов: болельщиков «Спартака» намного больше, чем у «Зенита», все должны это признать

Егор Титов: болельщиков «Спартака» намного больше, чем у «Зенита», все должны это признать
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мыслями о популярности красно-белых среди болельщиков по всей стране.

«Популярность «Спартака» падает? В каждом городе наших болельщиков очень много. Очень! Вижу, как продолжают любить «Спартак». Будут ли нынешний «Зенит», который выиграл в России всё, любить так, как любят «Спартак» 90-х? У «Зенита» есть свои болельщики, и команду тоже любят. Но болельщиков «Спартака» намного больше. И все должны это признать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит», заработавший 57 очков. Отметим, что это чемпионство стало для сине-бело-голубых шестым подряд. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России.

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