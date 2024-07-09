Руководство «Локомотива» проведёт встречу с фанатами

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила, что руководство клуба проведёт встречу с активными болельщиками железнодорожников. Встреча начнётся 14 июля в 17:00 в Баковке.

«На встречу приглашены активные болельщики, представители Южной, Восточной и Западной трибун стадиона «РЖД Арена», представители болельщиков женской и молодёжной команды, Семейного, Студенческого и VIP секторов.

Со стороны «Локомотива» на все актуальные вопросы ответят председатель совета директоров Юрий Нагорных, генеральный директор Владимир Леонченко, спортивный директор Дмитрий Ульянов и главный тренер основной команды Михаил Галактионов. Спасибо, что вы вместе с нами все эти годы!» — написала пресс-служба красно-зелёных.